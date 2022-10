Jorginho assumiu o comando do Vasco em meio a fase turbulenta na Série B - Daniel Ramalho/Vasco

Jorginho assumiu o comando do Vasco em meio a fase turbulenta na Série BDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/10/2022 17:52

Rio - O Vasco reencontra o Novorizontino neste sábado, às 18h30, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista venceu o duelo do primeiro turno pelo placar de 2 a 0, no Jorjão, com gols de Jhony Douglas e Douglas Baggio. Este foi o ponto de partida para uma campanha instável e que complicou a situação do Cruzmaltino na temporada.

Naquela ocasião, o Vasco chegava para o duelo carregando o posto de única equipe invicta em todas as divisões do Brasileirão e somava 30 pontos, dando claros sinais de um acesso tranquilo. O tropeço, no entanto, tirou o time dos trilhos.

O jogo do primeiro turno foi o terceiro do técnico Maurício Souza, que viria a comandar o time em outras cinco oportunidades, até ser deligado devido à queda de rendimento na competição. Dos 15 pontos disputados após a partida contra o Novorizontino, o Cruzmaltino conquistou apenas cinco.

Logo depois, o Vasco contou com Emílio Faro e o auxiliar permanente comandou a equipe em oito oportunidades, tendo conquistado 10 pontos em 24 possíveis. Alerta ligado, vantagem dentro do G-4 pulverizada e a chegada de Jorginho para tentar arrancar com a equipe na reta final.

Neste período, a equipe da Colina Histórica, inclusive, chegou a ser derrotado oito vezes consecutivas jogando como visitante, uma das piores marcas da história do clube - a série foi interrompida na virada heroica sobre o Operário, em Ponta Grossa, pela 33ª rodada, na vitória por 3 a 2, com gols de Bruno Tubarão e Alex Teixeira (duas vezes).

A partida deste sábado vale para o Vasco buscar uma espécie de cenário contrário do vivido após o duelo com o Novorizontino no primeiro turno. Com 52 pontos e ocupando a 4ª colocação, três a mais que o Sport, 5º na tabela, uma vitória para embalar a campanha do acesso é fundamental.