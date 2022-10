Paulo Bracks vem investindo no departamento de análise de mercado do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/10/2022 10:30

Rio - Novo diretor executivo do Vasco, Paulo Bracks, chegou ao clube carioca com a oficialização da 777 Partners como administradora do futebol carioca. O dirigente admitiu que ao chegar no Cruzmaltino viu situações bastante complicadas. Ele fortaleceu o discurso da necessidade que o Vasco tem de voltar para a Série A e também definiu o prazo para iniciar o planejamento para montagem do elenco para 2023.

"Tive que entender rápido como vinha sendo o ano do Vasco. E me deparei com um ano de dificuldades. Um ano de três a quatro meses de salários atrasados para um grupo de funcionários e jogadores. Isso precisava ser o quanto antes resolvido", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Faltando seis rodadas para o fim da Série B, o Vasco tem 70% de chances matemáticas de voltar para a Série A, de acordo com o portal "Infobola". O dirigente falou da necessidade do grupo cruzmaltino estar 100% focado na luta para voltar para a elite do futebol brasileiro.

"Foi muito positivo estar aqui no meio da temporada, faltando 14 jogos. Já entrei com um conhecimento do que era possível ser feito. Na minha primeira reunião com os atletas, falei sobre obsessão do acesso, porque temos que ter obsessão no acesso", disse.

Por fim, Bracks analisou a necessidade do clube carioca fazer contratações para a próxima temporada. O dirigente também estabeleceu um prazo para que o Vasco inicie seu planejamento.

"Caso volte, não. Vai voltar. Vai voltar e vai ficar. Obviamente o tema contratações já está na minha mesa, já estou trabalhando, mas só depois do dia 7 de novembro vou poder falar sobre o nosso ano de 2023. Sobre elenco, comissão técnica", projetou.