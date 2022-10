Grupo do Vasco precisa dar resposta ao mau momento na Série B para permanecer no G-4 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/10/2022 15:32

Buscando fornecer todas as condições possíveis para garantir o retorno do Vasco à primeira divisão, a 777 Partners garantiu mais uma novidade no Cruzmaltino. Agora, a empresa que administra a SAF do clube garantiu que irá premiar o elenco caso o acesso à Série A seja garantido no fim da competição. A informação é do canal "Atenção, Vascaínos!".

De acordo com a informação, a ideia partiu do novo diretor executivo de futebol Paulo Bracks, que tomou conhecimento de que a prática não era comum no Vasco por conta dos problemas financeiros. A ideia foi acertada com os atletas antes do jogo contra o Náutico, em São Januário, vencido por 4 a 1. Logo, o elenco terá acesso a uma premiação financeira "grande" caso consiga garantir o objetivo, o que teria agradado bastante os atletas e, claro, fortalecendo a motivação do vestiário.

Esta não é a primeira medida feita pela 777 Partners para facilitar a vida do elenco e dos funcionários na luta pelo acesso à Série A. Desde que tomou controle total após a aprovação da SAF vascaína, a empresa vem trabalhando para melhorar as condições internas no clube, trazendo profissionais internacionais para o dia a dia do Vasco, deixando os salários em dia e trabalhando no planejamento para o próximo ano.

Com a vitória sobre o Operário-PR por 3 a 2 na última terça-feira (4), o Vasco chegou aos 52 pontos e abriu três pontos de distância para o Sport, primeiro clube fora do G4 da Série B. Agora, o Gigante da Colina irá enfrentar o Novorizontino no próximo sábado (8), em São Januário, buscando mais uma vitória para encaminhar o acesso.