Partida entre Operario Ferroviario e Vasco da Gama no Estadio Germano Kruger na Cidade de Ponta Grossa, Parana, pelo Campeonato Brasileiro B em 04 de outubro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Partida entre Operario Ferroviario e Vasco da Gama no Estadio Germano Kruger na Cidade de Ponta Grossa, Parana, pelo Campeonato Brasileiro B em 04 de outubro de 2022. Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 04/10/2022 21:03

Rio - Após oito jogos, o Vasco, enfim, voltou a pontuar fora de casa na Série B. Na noite desta terça-feira, o Cruzmaltino venceu de virada o Operário, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Reina e Paulo Victor fizeram para o Fantasma, enquanto Bruno Tubarão e Alex Teixeira, duas vezes no fim, marcaram para o clube carioca. Com o resultado, o time de Jorginho respira com 52 pontos e não corre risco de deixar o G4 nesta rodada.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Novorizontino, em São Januário. O Gigante da Colina poderá contar mais uma vez com a força de sua torcida, que já esgotou todos os ingressos para a partida.

Com uma atuação assustadora durante todo primeiro tempo, o Vasco não demorou para ser punido por conta de suas falhas. Logo aos 14 minutos, Felipe Garcia conseguiu passar sem dificuldades pela marcação de Anderson Conceição e cruza para Reina, completamente livre, abrir placar para o Operário, em mais uma falha do goleiro Thiago Rodrigues, que demorou a sair do gol.

Após sair em desvantagem no placar, o Vasco até tentava se lançar ao ataque, mas de forma desorganizada, e pouco ameaçava o Operário. O time paranaense, apesar de suas limitações técnicas, era quem estava mais perto do gol. O segundo quase veio quando cobrou escanteio para dentro da área, nos pés de Giovanni Pavani, completamente livre em mais uma bagunça na defesa cruzmaltina. O meia bateu para o gol e obrigou Thiago Rodrigues a fazer a defesa. No rebote, Figueiredo evitou que o Fantasma fosse para o vestiário com uma vantagem maior.

No início do segundo tempo, o Vasco mostrou uma postura diferente com as mudanças de Jorginho e passou a ter mais poder ofensivo. E foi do banco de reservas que veio o autor do gol de empate do Vasco. Após o bate e rebate na área em cobrança de escanteio, Bruno Tubarão bateu bem no canto esquerdo do goleiro Simão e deixou tudo igual.

Apesar de ter começado bem a segunda etapa, o Vasco ainda pecava muito na parte defensiva e dava muitos espaços ao adversário. Em um desses erros, surgiu a falta que originou o segundo gol do Operário. Após cobrança na área, Thiago Rodrigues falhou novamente ao soltar uma bola defensável e Paulo Victor chutou forte no canto direito.

Precisando buscar o resultado, o Vasco se mandou para o ataque e chegou à virada mais na base da vontade do que na organização. Alex Teixeira, que saiu do banco, desencantou em dose dupla. O camisa 7 empatou de cabeça, aos 44 minutos, e virou após boa jogada de Gabriel Pec, aos 49, garantindo o alívio para o torcedor cruzmaltino.

Local: Estádio Germano Krüger (PR)

Árbitro: Leandro Vuaden

OPERÁRIO: Simão, Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Ricardinho (Rafael Chorão), Fernando Neto, Giovanni Pavani (Júnior Brandão), Reina e Paulo Victor (Lucas Mendes); Felipe Garcia. Técnico: Matheus Costa

VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos (Bruno Tubarão), Anderson Conceição, Danilo Boza e Edimar; Zé Gabriel (Marlon Gomes), Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Figueiredo, Eguinaldo (Gabriel Pec) e Raniel (Erick). Técnico: Jorginho

Gols: OPE: Reina (14' do 1ºT) e Paulo Victor (29' do 2ºT); VAS: Bruno Tubarão (18' do 2ºT) e Alex Teixeira (44' e 49' do 2ºT)

Cartões amarelos: OPE: Simão; VAS: Alex Teixeira e Léo Matos