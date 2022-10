Raniel tem 15 gols pelo Vasco em 2022 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/10/2022 11:40

Rio - A perda de espaço de Raniel no Vasco pode fazer o clube carioca recebeu R$ 6 milhões no ano que vem. De acordo com o portal "UOL", o jogador não deverá seguir no Cruzmaltino no ano que vem e com isso, o Santos terá que desembolsar o valor, relativo a uma dívida que o Peixe assumiu.

A quantia tem relação com Nathan Silva, revelado pelo Vasco e atual jogador do Santos. O jovem, de 21 anos, foi comprado pelo Boavista, de Portugal, mas não pagou ao clube carioca. Posteriormente, o Peixe adquiriu o atleta e acabou ficando com a dívida. Ela deverá ser paga em 2023.

O acordo entre Santos e Nathan aconteceu em agosto. Com isso, o Peixe combinou com o Vasco o valor de R$ 6 milhões, em parcelas, e colocou Raniel, emprestado ao Cruzmaltino, como possível moeda de troca. No entanto, o atacante vem em baixa e dificilmente irá seguir no ano que vem.

A temporada de 2022 de Raniel é de altos e baixos. O atacante tem 15 gols em 42 jogos. Porém, vem ficando marcado pelos torcedores pelos gols perdidos. Na última rodada, no empate com o Londrina, em São Januário, o jogador perdeu duas grandes chances e acabou virando alvo de muitas críticas.







O Santos esperava que Raniel brilhasse no Vasco para não precisar pagar por Nathan. Explica-se: o Boavista (POR) comprou Nathan, mas não pagou ao Cruzmaltino. O Peixe assumiu essa dívida, válida a partir de 2023.



Quando acertou com Nathan, em agosto, o Santos combinou com o Vasco de pagar cerca de R$ 6 milhões, em parcelas, caso Raniel não seja adquirido. O atacante está emprestado pelo Peixe ao Cruzmaltino e a opção de compra tem valor semelhante.



O problema é que Raniel está longe de agradar no Vasco e não deve ficar em 2023. O centroavante alternou bons e maus momentos e tem 15 gols em 42 jogos na temporada. Recentemente, ele ganhou a confiança do novo técnico Jorginho e parecia embalar. Mas no empate com o Londrina, na última quinta-feira (29), perdeu dois gols claros e virou alvo da torcida vascaína.



Já Nathan começa a se firmar no Santos. Depois de dificuldade para ganhar a confiança do ex-técnico Lisca, que o chamou de "pesado", o lateral de 21 anos desbancou Madson e se tornou titular absoluto sob o comando de Orlando Ribeiro.



Nathan emendou quatro jogos seguidos, dois deles como titular, e deve continuar assim até o fim da temporada. Como Madson tem contrato só até dezembro e não continuará, o Santos buscará outro lateral-direito para 2023.



Já Raniel, em baixa no Vasco, deve voltar ao Santos na próxima temporada. Seu contrato no Peixe termina em dezembro de 2023.