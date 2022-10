Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/10/2022 19:04

Rio - O Vasco deve ter novidades em sua escalação para o duelo decisivo contra o Operário, nesta terça-feira, em Ponta Grossa. De acordo com o site "GE", Jorginho deve barrar Raniel e optar por iniciar a partida com Figueiredo no ataque.

Nos últimos treinos, Figueiredo foi testado por Jorginho no ataque ao lado de Eguinaldo e a tendência é que o jovem ganhe mesmo a vaga de Raniel. Na última partida, contra o Londrina, o camisa 9 foi muito vaiado ao perder duas chances claras.

Além disso, Jorginho será obrigado a faz mais duas mudanças no time do Vasco, já que Yuri Lara está suspenso e Paulo Victor machucado. Matheus Barbosa e Zé Gabriel disputam a vaga do volante, enquanto Edimar deve assumir a lateral.

A provável escalação do Vasco tem Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel (Matheus Barbosa), Andrey, Nenê, Marlon Gomes, Eguinaldo e Figueiredo.