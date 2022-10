Estádio Germano Krüger, local de Operário x Vasco na próxima terça - Foto: Gabriel Tha/Operário

Publicado 03/10/2022 18:29

Nesta terça-feira, Vasco e Operário se enfrentam no Estádio Germano Krüger, às 19h, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Para o confronto, o técnico Jorginho não contará com Paulo Victor, titular nos últimos três jogos do Cruz-Maltino. O lateral está com dores no tornozelo esquerdo e sequer viajou com o grupo. Dessa forma, a tendência é de que Edimar volte a ganhar oportunidade no time titular.

Carlos Palacios (em recuperação) e Yuri Lara (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) são as demais baixas confirmadas do Vasco. Já o atacante Fábio Gomes, que ficou de fora do jogo contra o Londrina por opção técnica, foi relacionado para a partida desta terça-feira.

Na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, o Cruz-Maltino ocupa a quarta colocação da Série B, com 49 pontos conquistados. Já o Fantasma briga contra o rebaixamento - está no 18º lugar e soma apenas 32 pontos.