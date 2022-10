Estádio Germano Krüger, local de Operário x Vasco na próxima terça - Foto: Gabriel Tha/Operário

Rio - No último sábado, o Vasco entrou com uma representação contra o Operário na CBF. O Cruz-Maltino solicita à entidade a redução do valor cobrado aos vascaínos nos ingressos do jogo entre as duas equipes, na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Estádio Germano Krüger. Os bilhetes para a torcida visitante estão sendo vendidos a R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia-entrada.

A regra em que o Vasco se baseia para levar o pedido à CBF está no parágrafo 4º do Artigo 86 do Regulamento Geral de Competições de 2022, que diz que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs"

O clube carioca alega que o Operário está fazendo uma cobrança cinco vezes maior do que foi cobrado aos últimos adversário que o time enfrentou em Ponta Grossa. De acordo com o Vasco, no mesmo setor que os vascaínos vão ficar na terça, "o mandante recebeu o Vila Nova, na rodada anterior, com valores de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada".

Em outra ocasião, o Cruz-Maltino já havia feito pedido parecido. Na partida contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, o clube alegou que o adversário infringiu a regra que determina a equipe mandante deve cobrar da torcida visitante o mesmo preço do setor equivalente à sua torcida. Os alagoanos cobraram R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia-entrada dos vascaínos. A CBF notificou o CSA, mas os preços não foram alterados.

Leia a nota do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama informa que, neste sábado, 01/10, entrou com um requerimento na CBF para exigir cumprimento do artigo 86, parágrafo 4o do Regulamento Geral de Competições da entidade, para que o preço de ingressos da partida Operário x Vasco da Gama, cobrados no setor visitante, sejam imediatamente igualados aos preços praticados rotineiramente nas partidas anteriores.



Os preços fixados pelo Operário para a partida da próxima terça-feira para o setor visitante são de R$ 150,00 inteira e R$ 75,00 meia entrada. Neste mesmo setor, o mandante em questão recebeu o Vila Nova-GO, na rodada anterior, com valores de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada.

Pelos preços ora em vigor, os torcedores do Vasco da Gama estão sendo obrigados a pagar 5 (cinco) vezes mais caro que o preço justo, o que contraria as regras da CBF.



O Vasco da Gama espera providências imediatas para que sejam cumpridas as regras da CBF e que sejam respeitados os direitos de seus torcedores".