Andrey comemora seu gol na partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/09/2022 18:21 | Atualizado 30/09/2022 18:24

Com o gol marcado no empate do Vasco com o Londrina, por 1 a 1, o volante Andrey Santos se tornou o meio-campista com mais gols na Série B, com 7 bolas na rede. O jogador ultrapassou Bitello, do Grêmio, que tem um gol a menos, mas o volante joga nesta sexta-feira (30), contra o Sampaio Corrêa, no Castelão.

A título de comparação, Andrey Santos marcou o mesmo número de gols dos atacantes Ygor Catatau (Sampaio Corrêa), Anselmo Ramon (CRB) e Douglas Coutinho (Londrina), superando outros jogadores ofensivos como Luvannor e Rafa Silva, ambos do Cruzeiro. O artilheiro da Série B é Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, com 15 gols

Andrey Santos é o vice-artilheiro do Vasco na Série B, ficando atrás apenas de Raniel, que tem 9 gols. Nenê vem em terceiro, com 5 gols marcados. Com apenas 18 anos, o volante já é uma liderança técnica do time, sendo tratado como uma das principais joias do futebol brasileiro.

Recentemente Andrey Santos renovou contrato com o Vasco até setembro de 2027, com multa rescisória para o exterior fixada e 50 milhões de euros. No entanto, devido ao assédio de gigantes do futebol europeu, o volante deve ser negociado após a Série b. O jogador tem 30 jogos pelo time profissional.