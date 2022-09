Marlon em lance da partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Marlon em lance da partida entre Vasco da Gama e Londrina no Estadio de Sao Januario pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro B em 29 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 29/09/2022 23:28 | Atualizado 29/09/2022 23:30

Rio - O Vasco não conseguiu fazer valer sua força dentro de São Januário para abrir vantagem em sua luta para retornar à Série A em 2023. Debaixo da chuva que caiu sobre o Rio na noite desta quinta-feira, o Cruzmaltino empatou em 1 a 1 com o Londrina e viu a briga pelo G4 da Série B embolar ainda mais. Andrey Santos foi quem marcou para o time de Jorginho, enquanto Caprini fez para os paranaenses.

Com o resultado, o Vasco permanece na quarta posição com 49 pontos, três a mais do que o próprio Londrina, quinto colocado. No entanto, o Sport, que venceu na rodada, chegou a 46 pontos e se consolidou de vez na briga pelo acesso. Além disso, a vantagem no G4 pode diminuir para dois pontos, caso o Ituano vença o CRB, no próximo sábado, em um dos jogos que completam a 32ª rodada, e chegue aos 47 pontos. O Gigante da Colina volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná.

Ciente da importância de conseguir um bom resultado, o Vasco, embalado por sua torcida, foi quem começou saindo mais para o jogo e não demorou a abrir o placar. Aos 12 minutos, Paulo Victor cobrou lateral na área do Londrina e o goleiro Matheus Nogueira fez uma grande lambança ao tentar encaixar a bola, que sobrou na cabeça de Andrey Santos, que tocou para o fundo das redes.

Apesar de criar mais, o Vasco, assim como nos últimos jogos, deixou muitos espaços em seu sistema defensivo e pecou nas falhas individuais. Aos 39 minutos, Paulo Victor foi mal em dividida próxima à área cruzmaltina com Mandaca, que tocou para Caprini bater no canto. Apesar de ser uma bola defensável, o goleiro Thiago Rodrigues acabou aceitando. Mesmo com algumas chances claras, com Andrey e Raniel, o Gigante da Colina não conseguiu aproveitar e o primeiro tempo terminou em igualdade.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco conseguiu aumentar seu volume ofensivo. Assim como no primeiro tempo, o Cruzmaltino voltou a ter chances claras com Raniel e Alex Teixeira, mas pecou novamente nas finalizações. Por sua vez, o Londrina aproveitou alguns espaços e obrigou Thiago Rodrigues a fazer algumas defesas, mas nada que levasse grande perigo e o empate persistiu no placar.

VASCO X LONDRINA

Local: São Januário (RJ)

Público presente: 19.803

Público pagante: 19.216



Renda: R$ 548.028,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Nenê (Alex Teixeira); Eguinaldo (Figueiredo) e Ranie (Erick)l.

LONDRINA: Matheus Nogueira (Matheus Albino), Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Emerson Souza (Pedro Cacho), Luis Mandaca e Gegê; Caprini e Gabriel Santos (Danilo Peu) (Nadson). Técnico: Adilson Batista.

Cartões amarelos: VAS: Eguinaldo e Yuri Lara; LON: Jeferson e Luis Mandaca

Gols: VAS: Andrey Santos (13' do 1ºT); LON: Caprini (39' do 1ºT)