Jorginho, técnico do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 29/09/2022 14:27

Rio - O Vasco da Gama divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto decisivo com o Londrina, nesta quinta-feira (29), às 21h30, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade na lista do técnico Jorginho é o retorno do zagueiro Miranda. O defensor foi afastado por um ano, por ter obtido um resultado positivo em exame antidoping após um jogo do Cruz-maltino pela Copa Sul-Americana de 2020.

Confira a lista dos relacionados para Vasco x Londrina:

Goleiros: Halls e Thiago Rodrigues



Laterais: Edimar, Léo Matos e Paulo Victor



Zagueiros: Anderson Conceição, Danilo Boza, Miranda e Quintero



Meias: Andrey Santos, Marlon Gomes, Nenê, Sarrafiore, Yuri Lara e Zé Gabriel



Atacantes: Alex Teixeira, Bruno Tubarão, Eguinaldo, Figueiredo, Erick, Gabriel Pec e Raniel