Gary Neville revelou o drama em sua carreira após a derrota para o Vasco em 2000 - FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Publicado 27/09/2022 16:15

Rio - O ex-jogador Gary Neville relembrou a derrota para o Vasco no Mundial de Clubes de 2000 e revelou ter vivido um drama na carreira. Em entrevista à "BBC Radio", o veterano disse que precisou da ajudar de um psicólogo para recuperar a confiança.



"Eu dei dois gols contra o Vasco no Mundial de Clubes no início dos anos 2000. Seis meses depois, eu tive um torneio (Eurocopa) horrível com a Inglaterra na Bélgica e Holanda. Minha dor durou cerca de oito meses. Estava mal, sem confiança, não queria a bola. Eu procurei um psicólogo para me ajudar nesse momento", comentou.

Após relembrar um período ruim na sua carreira, Neville aconselhou o zagueiro Harry Maguire a buscar uma ajuda para reconquistar a confiança.



"Harry está passando por um momento difícil. Eu senti por ele na última noite. Mas ele é uma pessoa sólida, ele tem uma boa família e as pessoas ao redor dele no Manchester United irão ajudá-lo", disse.

Gary Neville atuou no Manchester United em toda sua carreira entre 1994 e 2011. Além disso, o ex-lateral realizou 85 partidas com a camisa da Inglaterra. Em 17 anos de futebol, o veterano conquistou 30 títulos.