Thiago Rodrigues - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 27/09/2022 14:00

Rio - Em situação indefinida na Série B, o Vasco deverá demorar um pouco mais para definir a montagem do seu elenco para 2023. Além de contratações, o clube carioca também tem pendências em relação a renovações de contrato. Uma delas envolve o goleiro Thiago Rodrigues.

O jogador, de 33 anos, vivia uma lua de mel com os torcedores e tinha sua renovação praticamente certa. Porém, a queda de rendimento do goleiro nas últimas partidas tornou sua continuidade em risco. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, a montagem do elenco vai depender de qual campeonato o Vasco disputará no ano que vem. Atualmente, o clube carioca, que está em quarto, no limite da zona de classificação para o acesso para a Série A, tem três pontos de vantagem sobre o Londrina, que está na quinta colocação. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira.