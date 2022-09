Pedro Raúl - Divulgação / Goiás

Rio - O Vasco ainda busca o acesso para a Série A, porém, alguns nomes para fortalecer o elenco do clube carioca já começam a ser ventilados para o ano que vem. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", Pedro Raul, atacante do Goiás, é o primeiro nome que está em pauta para poder reforçar o clube no ano que vem.

Ainda não há uma negociação e a possibilidade não é fácil já que o jogador vem despertando o interesse de outros clubes grandes. Atualmente, o atacante, que é o artilheiro da Série A ao lado de Germán Cano, defende o Goiás e tem contrato de empréstimo até o fim do ano.

O jogador, de 25 anos, tem vínculo com o Kashima Reysol, do Japão, até o final de 2023. Em algumas entrevistas, Pedro Raul já deixou claro que deseja permanecer no futebol brasileiro no ano que vem.