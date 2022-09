Allan - Divulgação / Al Wadha

Publicado 26/09/2022 13:46

Rio - Uma boa notícia para os cofres do Vasco. O meia Allan, de 31 anos, revelado nas categorias de base do clube carioca foi vendido pelo Everton, da Inglaterra, para o Al Wahda, dos Emirados Árabes. Com isso, o Cruzmaltino deverá receber uma parte da transação por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

A negociação gira em torno de 24,6 milhões de euros, cerca de R$ 128 milhões. Como Allan foi formado no clube carioca e atuou na Colina até os 21 anos, o Cruzmaltino terá direito a 2,5% do valor da operação. Algo em torno de R$ 3 milhões.

Allan, de 31 anos, fez parte do elenco do Vasco que conquistou a Copa do Brasil em 2011. No ano seguinte foi vendido para a Udinese. O jogador passou também pelo Napoli, antes de chegar ao Everton, da Inglaterra. Agora irá atuar no Mundo Árabe.