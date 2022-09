Edmundo - Reprodução/Internet

Publicado 24/09/2022 13:34

Rio - Ídolo do Vasco e do Palmeiras, o ex-jogador Edmundo opinou sobre um jogador do Verdão que poderia ser, na opinião dele, uma boa para reforçar o Cruzmaltino. O nome seria do zagueiro Luan, que já defendeu o clube carioca.

"É um excelente jogador. A chegada do Murilo aconteceu no período que o Luan se machucou. Ele formou uma bela dupla com o Gustavo Gómez e o Luan perdeu espaço. O Vascoprecisa se remontar com bons jogadores e o Luan é um excelente jogador. Não sei se a SAF vai estar disposta a investir e pagar o salário que o Luan ganha noPalmeiras, mas seria um ótimo começo contratando o Luan", afirmou em seu canal do Youtube.

Revelado pelo Vasco, Luan atuou como profissional no Cruzmaltino de 2013 a 2017, quando foi contratado pelo Palmeiras. No Verdão, o zagueiro foi bastante criticado após cometer um pênalti na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea.

"Já vi diversos jogadores como ele, e o Mundial retrata isso que eu estou dizendo: arrebenta no jogo, mas acaba cometendo o pênalti que é determinante para o resultado final. O legal é que ele não se abate a cabeça e continua firme no trabalho", disse.