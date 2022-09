Londrina foi superado pela Ponte Preta na 31ª rodada da Série B - Ricardo Chicarelli/Londrina

Londrina foi superado pela Ponte Preta na 31ª rodada da Série BRicardo Chicarelli/Londrina

Publicado 24/09/2022 10:50 | Atualizado 24/09/2022 11:13

Rio - Na noite da última sexta-feira (23), no Estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, o Londrina perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0 e permaneceu três pontos atrás do Vasco da Gama na tabela de classificação. Os gols do duelo foram marcados por Lucca e Ribamar.

O Tubarão perdeu mais uma oportunidade de encostar no Gigante da Colina e chegar ao Rio de Janeiro com a missão de conquistar uma vitória simples - vale lembrar que o Vasco recebe a equipe paranaense na próxima quinta-feira (29), em São Januário.

Agora, com o tropeço, o Londrina precisaria golear o Cruzmaltino por no mínimo quatro gols de diferença para entrar no G-4 da Série B ainda em solo carioca. A equipe ocupa a 5ª colocação, com 45 pontos, mas tem uma vitória a menos em relação ao Vasco.

O trabalho fica ainda mais complicado para o Tubarão com as ausências confirmadas de Leandrinho, centroavante, que foi expulso na partida contra a Macaca, e Douglas Coutinho, destaque da temporada, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A expectativa é de casa cheia para o duelo entre Vasco e Londrina, considerado uma final na 32ª rodada da competição. São Januário deve receber mais de 20 mil torcedores para a partida.