Nenê foi provocado pelo zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 22/09/2022 20:03

Rio - O Cruzeiro conseguiu, na última quarta-feira (21), garantir o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Vasco da Gama por 3 a 0. Durante uma live que realizava no churrasco de comemoração, o zagueiro Zé Ivaldo provocou o meio-campista Nenê, do Cruz-maltino.

"Nenê? Liberei ele hoje. Cheguei em casa, meu filho falou: 'Quem é esse cara no seu bolso?' Falei: "Não começa'", disse Zé Ivaldo.

Em outro trecho da live, o defensor volta a fazer uma provocação ao camisa 10 do Vasco: "Que isso, pai. Deixa o Nenê, liberei ele hoje, está indo embora hoje".

Após a conquista do acesso, os jogadores do Cruzeiro foram liberados para folgar nesta quinta e sexta-feira. A Raposa só volta a campo na próxima quarta (28), para enfrentar a Ponte Preta. Um dia depois, o Vasco de Nenê enfrentará o Londrina, em São Januário, em confronto direto pela vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.