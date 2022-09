Anderson Conceição é o capitão do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 23:57

Bastante abatido após a derrota do Vasco para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão, o capitão Anderson Conceição tratou a partida contra o Londrina, dia 29, em São Januário, como uma verdadeira decisão pelo acesso. O zagueiro destacou que o time entrou em campo para vencer a Raposa e pede o apoio do torcedor em São Januário.

"A gente veio aqui com uma proposta de jogo para ganhar a partida, mas infelizmente o Cruzeiro acabou aproveitando, fazendo o gol, e crescendo na partida. Mas precisamos levantar a cabeça. Recuperar o mais rápido possível, porque temos uma decisão contra o Londrina em casa e precisamos do apoio dos nossos torcedores. Precisamos muito deles neste momento. Vamos em busca do acesso. É hora de continuar trabalhando e lutando pelo acesso".

A torcida promete fazer a parte dela, já que esgotou os ingressos para o jogo contra o Londrina, que tem atualmente 45 pontos, três a menos que o Vasco, mas ainda joga nesta rodada, sexta-feira (23), contra a Ponte Preta, no Estádio do Café. O Vasco é o quarto colocado, mas pode ser ultrapassado, desde que o rival paranaense tire uma diferença de cinco gols de saldo.