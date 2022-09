Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/09/2022 09:00 | Atualizado 22/09/2022 09:06

Minas Gerais - O Vasco voltou a ser derrotado fora de casa na Série B. Em duelo, que valeu o acesso antecipado do líder Cruzeiro, a Raposa fez a festa e derrotou os cariocas por 3 a 0 no Mineirão. Apesar da derrota com placar elástico, Jorginho elogiou a coragem dos seus comandados.

"O mais importante é que a gente não foi covarde, fomos corajosos, acreditamos que era possível vencer. As substituições foram para deixar o time mais ofensivo. Infelizmente não foi o suficiente, o Cruzeiro é uma equipe muito qualificada e não podíamos dar essas oportunidades. Não foi um jogo para três gols. Se tivéssemos virado o primeiro tempo 0 a 0, teríamos um segundo tempo diferente. Eles jogaram com muita tranquilidade e a gente em busca do resultado", disse.

Com o tropeço, o Vasco segue sem conseguiu abriu uma vantagem grande para o Londrina, quinto colocado na Série B. Jorginho chamou a responsabilidade pelo resultado negativo em Belo Horizonte.

"Qualquer falha de qualquer atleta fui eu que escalei, então qualquer responsabilidade é minha. O treinador não deve jamais colocar a culpa no atleta, de forma nenhuma. Nós temos uma equipe que vai alcançar o objetivo e vai voltar para a Série A. Isso é certo, isso aí vai acontecer, independente de qualquer situação, a gente está unido, então se alguém falhou é o treinador", finalizou.