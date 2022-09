Eguinaldo comemora seu gol na partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 20:06

O técnico Jorginho gostou da atuação na goleada sobre o Náutico e repetiu a escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (21), no Mineirão. O time vai a campo com Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Eguinaldo e Raniel.

As novidades em relação ao jogo passado estão no banco de reservas. Matheus Ribeiro e Luiz Henrique, nas vagas de Bruno Tubarão e Palácios, que ficou de fora por causa de dor muscular na coxa direita. Completam o banco Halls, Quintero, Edimar, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Sarrafiore, Alex Teixeira, Gabriel Pec, Figueiredo e Fábio Gomes.

O Vasco está na quarta posição da Série B, com 48 pontos, três de vantagem para o Londrina, que joga nesta sexta-feira (23), contra a Ponte Preta, no Estádio do Café.