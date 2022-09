Vasco perdeu para o Grêmio, no último confronto contra um time no G-4 da Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 11:42

O Vasco terá seu último duelo contra um time do G-4 da Série B de 2022 nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes de enfrentar o líder, que pode garantir o acesso à Primeira divisão se vencer, o Gigante da Colina está com aproveitamento de 46,6% contra os clubes que estão nas primeiras colocações.



Invicto no primeiro turno



O Vasco enfrentou Cruzeiro, Bahia e Grêmio em São Januário e conseguiu os sete pontos que somou contra os times que estão no G-4 da Série B.



Sob o comando de Zé Ricardo, vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, com gol de Figueiredo, e empate em 0 a 0 com o Grêmio.



Já com Emílio Faro de técnico interino, após a saída de Zé Ricardo, o Gigante da Colina bateu o Cruzeiro também por 1 a 0, gol de Getúlio, que já deixou o clube.



Derrotas como visitante



No segundo turno, o Vasco ainda não pontuou contra os times do G-4 da Série B jogando como visitante, assim como acontecerá nesta quarta-feira.



Novamente com Faro como interino, teve uma derrota de virada para o Bahia, por 2 a 1 na Fonte Nova.



Já com Jorginho no comando, nova derrota por 2 a 1, também de virada, só que para o Grêmio.