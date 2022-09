Carlos Palacios foi contratado para a Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/09/2022 14:53

O meia Palácios vai desfalcar o Vasco na partida desta quarta-feira (21), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 31ª rodada da Série B. O chileno se queixou de dor muscular na coxa direita após o último treino e passará por exames médicos.



"Carlos Palácios relatou dor na coxa direita após o treino desta terça-feira (20/09). O atleta realizará ressonância magnética nesta quarta (21), pela manhã, e será reavaliado após o exame pelo DESP (Departamento de Saúde e Performance)", informou assessoria de imprensa do Vasco no início desta tarde.



Sem Palácios, o técnico Jorginho relacionou o meia Luiz Henrique, que esteve fora da relação desde a derrota contra o Brusque, no dia 3 deste mês. O goleiro Alexander e o lateral-direito Matheus Ribeiro também vão para o jogo. Bruno Tubarão foi cortado por opção técnica do treinador.