Partida entre Vasco e CruzeiroFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/09/2022 16:43

Nesta quarta-feira, Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão, às 21h, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Premiere e do SporTV.

Para o confronto, o Cruz-Maltino ganhou uma nova baixa. Isso porque Palácios relatou dor na coxa direita após o treino desta terça-feira e, por isso, seguirá no Rio. Em nota, o Vasco informou que ele passará por uma ressonância magnética na quarta-feira.

Sem o meia, o técnico Jorginho convocou Luiz Henrique, que esteve fora da relação desde a derrota contra o Brusque, no dia 3 deste mês. O goleiro Alexander e o lateral-direito Matheus Ribeiro também vão para o jogo. Já Bruno Tubarão acabou cortado por opção técnica ( Clique aqui e veja os relacionados do Vasco ).

O rival do time carioca, por sua vez, pode ter força máxima para a partida. Isso porque Willian Oliveira retorna de suspensão e João Paulo, que voltou a treinar com o grupo, deve estar à disposição do treinador. Vale lembrar que, em caso de vitória, o Cruzeiro garante o acesso para a elite do futebol brasileiro de forma matemática.

Atualmente, a Raposa aparece na liderança isolada da competição, com 65 pontos. Já o Vasco ocupa o quarto lugar, com 48 pontos - três a mais do que o Londrina, que está em quinto.