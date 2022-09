Raniel tem 15 gols pelo Vasco em 2022 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 19/09/2022 14:20

Artilheiro do Vasco e em sua melhor temporada na carreira, com 15 gols, Raniel voltou a marcar após três partidas e chega mais confiante para o duelo decisivo contra o líder Cruzeiro, nas quarta-feira. O clube mineiro traz boas recordações, já que foi onde mais atuou num mesmo ano, o de 2018 (55 jogos e nove gols), e o atacante acredita que, apesar da dificuldade, o Cruz-Maltino pode vencer no Mineirão.

"Vai ser especial, o Cruzeiro foi quem me projetou, me mostrou pro futebol nacional. E aqui no Vasco está sendo minha melhor temporada de gols. Não é impossível ganharmos lá. Estão em um grande momento, mas precisamos vencer para dar continuidade ao nosso trabalho. Vai ser difícil pra eles também. Quero fazer gol, mas o mais importante é o Vasco vencer", disse.



Em seu melhor momento desde o Cruzeiro, Raniel não consegue mais alcançar a meta de 30 gols nesta temporada, estipulada no início do ano. Só que ainda tem mais oito jogos para balançar redes e ajudar o Vasco a garantir o acesso para a Primeira Divisão. por isso, refez a projeção inicial.



"Vai ficar quase impossível (alcançar a meta), vou trabalhar para fazer pelo menos 20 gols, faltam mais cinco. Eu cumprindo essa meta, o Vasco vai ganhar com isso", disse o atacante, que agradeceu a Nenê por tê-lo deixado cobrar o pênalti e voltar a marcar, contra o Náutico:



" Sempre na preleção o Jorginho nos deixa à vontade, mas sabemos que o batedor oficial é o Nenê. Eu não vinha de atuações boas e esse gol foi importante para dar confiança. O Nenê sabia disso, perguntou se eu queria bater. Sem palavras sobre o Nenê, um líder".