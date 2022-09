Andrey Santos (E) e Eguinaldo (centro) deixaram suas marcas na goleada do Vasco sobre o Náutico - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 18/09/2022 17:31

Os gols de Andrey Santos, Eguinaldo e Figueiredo na goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Náutico foram mais uma prova de como a divisão de base do Vasco tem sido importante nesta Série B. Mesmo com inúmeras contratações ao longo da temporada, os jovens - Marlon Gomes também está nessa lista - é que têm conquistado seu espaço e aproveitado as chances. Principalmente nesta reta final de Série B.

Nas últimas vitórias vascaínas, a base se fez presente e determinante. Além dos três gols sobre o Náutico, os jovens deixaram suas marcas no 2 a 1 sobre o Guarani (Eguinaldo), no 3 a 1 sobre o Tombense (Andrey, duas vezes, e Marlon Gomes) e no 4 a 0 sobre o CRB (Andrey, duas vezes e Eguinaldo).



"(Marlon Gomes e Andrey) são dois jogadores importantes, da base do Vasco, que faz um trabalho maravilhoso. Têm uma leitura muito grande do que acontece no jogo. Você vê o Andrey forte defensivamente, mas de infiltrações, forte da bola aérea. O Marlon pode jogar de segundo volante, mas está jogando bem na ponta, versátil. A responsabilidade desses jogadores é tremenda. Em breve, teremos os dois em nível de Seleção", elogiou o técnico Jorginho, que também falou sobre Eguinaldo.

"Fez o gol e mostrou que pode jogar pelo lado".

Renovações em 2022

Numa nova filosofia com a chegada da 777 Partners, que assumiu 70% da SAF, o Vasco passou a apostar nos jovens e neste ano conseguiu renovar contrato com eles, evitando perdê-los. Andrey acertou nesta semana até 2027, mesmo período de Eguinaldo, que foi comprado junto ao Artsul após bom Carioca Sub-20. Já Marlon tem vínculo até 2024. Os três têm 18 anos, enquanto Figueiredo, com contrato até 2025, tem 21.