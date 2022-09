Andrey (c) na partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/09/2022 16:59

Rio - O Vasco da Gama venceu o Náutico, na última sexta-feira (16), por 4 a 1, e seguiu vivo na briga rumo ao acesso à Série A do Brasileirão. Andrey Santos marcou um dos gols da partida, e, após o confronto, celebrou a sua renovação de contrato, e o tento marcado contra o Timbu.

"É um sentimento único fazer gol no clube do meu coração e com o contrato renovado. Quero agradecer a Deus, à minha família, a todo staff do Vasco da Gama e aos meus companheiros também, que sempre estiveram comigo. Agora é comemorar essa vitória e focar no jogo contra o Cruzeiro", destacou o volante.

Andrey assinou sua renovação de contrato na última quarta-feira (14). Agora, o vínculo do jovem de 18 anos com o Cruz-maltino será válido até o dia 5 de setembro de 2027. No entanto, a tendência é de que o volante seja negociado após a Copa do Mundo do Catar.

Após vencer o Naútico, o Vasco da Gama inicia sua preparação para o confronto com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (21), às 21h, no Mineirão, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cruz-maltino está na quarta colocação, com 48 pontos, três a mais do que o Londrina, primeiro clube fora da zona de acesso à Série A.