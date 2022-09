Anderson Conceição exalta vitória do Vasco sobre o CSA - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 16/09/2022 21:42

Não é só a camisa que garantirá o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro. É o que garantiu Anderson Conceição, zagueiro do Cruz-Maltino, após a vitória por 4 a 1 sobre o Náutico em São Januário, nesta sexta-feira. Em entrevista ao Premiere, ele reforçou seu posicionamento e destacou a importância de ter "coragem para jogar nos momentos difíceis", o que é um pedido do técnico Jorginho.

"Coragem, coragem para jogar dentro de casa, tem que ter coragem para jogar fora. É o que o Jorginho tem passado para nós nesses dois jogos. A gente sabe da grandeza do Vasco, mas conquistar o acesso para a Série A não é só a camisa que ganha. Você precisa ter coragem nos momentos difíceis. É isso que ele tem procurado passar para a gente", disse o zagueiro.

Conceição também aproveitou a oportunidade para exaltar os companheiros de time e o apoio da torcida a Edimar. O lateral-esquerdo, vale lembrar, prestou queixa no início da semana após ter recebido ameaças de morte. Os torcedores tanto nas redes sociais quanto nas arquibancadas nesta noite mostraram apoio ao jogador.



"Hoje, eu queria exaltar os meus companheiros, a atitude deles. É um grupo que trabalha para caramba. Também gostaria de agradecer a torcida pelo apoio ao Edimar. Esse aí é o verdadeiro torcedor vascaíno, torcedor que jamais vai abandonar o time", ressaltou Anderson Conceição.

O Vasco, inclusive, ainda não perdeu como mandante nesta Série B: até aqui, foram dez vitórias conquistadas e cinco empates. Anderson Conceição lembrou deste fato e valorizou ainda mais o resultado ao destacar que o Náutico tem jogado bem desde a chegada do técnico Dado Cavalcanti.

"Dentro da nossa casa a gente sabe jogar muito bem. Uma equipe que tem que ir para cima, tem que ser agressiva e ir buscar a vitória. Jogamos contra um adversário que está jogando muito bem com a chegada do Dado e sabíamos que não seria um jogo fácil. Quero agradecer mais uma vez ao torcedor pela festa e pelo apoio ao Edimar. Vamos continuar lutando para por o Vasco na Série A", disse Anderson Conceição.

Agora, o Vasco fica de olho no jogo do Londrina, que pode diminuir novamente a distância para um ponto em caso de vitória, e vira a chave para a 31ª rodada da Série B. O próximo compromisso do time de Jorginho acontece na quarta-feira, às 21h, contra o Cruzeiro no Mineirão.