Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São Januário - Divulgação/Vasco

Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São JanuárioDivulgação/Vasco

Publicado 16/09/2022 17:44

Rio - O duelo do Vasco com o Náutico, nesta sexta-feira (15), terá casa cheia mais uma vez. Todos os ingressos disponíveis para o confronto em São Januário foram esgotados antecipadamente. O ex-CEO do clube, e atual CEO da SAF, Luiz Mello, comentou sobre a importância do grande público e da arrecadação de bilheteria do Cruz-maltino. Apenas neste ano, o clube faturou mais de R$ 10 milhões com a venda de ingressos.

"A arrecadação com bilheteria é extremamente importante para o clube, ainda mais depois da pandemia, em que ficamos um grande período sem a presença dos torcedores nos estádios. O que está acontecendo nesta temporada é notável, com São Januário sempre com mais de 20 mil pessoas e os ingressos esgotando em poucas horas", destacou Luiz Mello.

Segundo levantamento feito pela "Pluri Consultoria", o Vasco da Gama obteve uma renda bruta de R$ 12.696.633,00 com a venda de ingressos neste ano.

A grande maioria dos jogos do Cruz-maltino, inclusive, foi em São Januário, que possui capacidade para 21.880 pessoas. Apenas dois jogos foram realizados no Maracanã, que pode receber mais do que o triplo de torcedores: a vitória sobre o Cruzeiro (63.609 torcedores presentes), em junho, e o empate com o Sport (60.601 presentes), no mês seguinte.

Com promessa de grande público, Vasco da Gama e Naútico se enfrentarão nesta sexta-feira (16), às 19h, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.