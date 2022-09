Jorginho no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa na Cidade de Deus em 09 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Jorginho no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa na Cidade de Deus em 09 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/09/2022 13:55

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Náutico, nesta sexta-feira, às 19h, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B. O técnico Jorginho promoveu três mudanças em relação aos jogadores que foram para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, no último domingo. Eguinaldo, Sarrafiore e Matheus Barbosa estão na relação, nos lugares de Matheus Ribeiro, Juninho e Erick.

Eguinaldo havia ficado de fora do jogo passado por estar à serviço da Seleção Brasileira Sub-20, que disputou o Torneio Internacional do Uruguai. O Brasil terminou em segundo lugar e o atacante foi titular nos três jogos, mas não marcou gol. Sarrafiore trabalhou com Jorginho no Coritiba, mas ainda não jogou depois que se recuperou de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado.

Dos que saíram da relação, Juninho foi quem mais causou surpresa. O volante entrou no segundo tempo da derrota para o Grêmio, mas foi cortado. O Vasco trata a partida como decisiva, já que está em quarto lugar com 45 pontos, um a mais que o Londrina, que vem em seguida na tabela. A torcida fez a parte dela e esgotou todos os ingressos para o jogo.