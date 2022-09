Fredy Guarín, ex-jogador do Vasco, desabafou sobre sua situação em uma rede social - Reprodução/Instagram fguarin13

Fredy Guarín, ex-jogador do Vasco, desabafou sobre sua situação em uma rede socialReprodução/Instagram fguarin13

Publicado 15/09/2022 17:35

Rio - O meio-campista Fredy Guarín, que defendeu o Vasco da Gama em 2019 e 2020, publicou uma foto em seu Instagram oficial, nesta quinta-feira (15), onde estava chorando, e desabafou na legenda sobre sua situação atual. O jogador deixou o Millionarios, da Colômbia, em 2021, e nunca mais foi contratado por algum time.

"Hoje quero me mostrar como sou, de coração aberto. Não faço isso para terem pena de mim, nem para ganhar seguidores. Faço com a intenção de que toque a pelo menos uma pessoa. Desde há muito tempo a minha vida tem mudado muito e estas lágrimas que veem na foto são de um homem cheio de vícios, erros, pecados e muitas outras coisas... Minha gente, estamos a tempo de abrir a porta a Deus e deixá-lo conduzir a nossa alma e coração... Deus já me perdoou, eu já me perdoei", destacou Guarín.

Pouco antes de deixar o Millionararios, Guarín chegou a ser preso pela polícia de Medellín, sendo detido em estado de embriaguez, e tendo sido acusado de agredir o pai e outros familiares. Ao ser liberado, o meio-campista negou qualquer problema com a família, mas deixou claro que estava enfrentando "uma das partes mais difíceis da vida".

Além do Vasco e do Millionarios, Fredy Guarín também atuou por grandes clubes da Europa, como o Porto, de Portugal, e a Inter de Milão, da Itália. O jogador também era presença constante nas convocações da seleção colombiana. Atualmente, o meia possui 36 anos, e está sem clube.