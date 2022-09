Juan Quintero, do River Plate - Reprodução

Publicado 15/09/2022 12:06

Rio - O Vasco e a 777 Partners já começaram a pensar em reforçar o elenco para 2023. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o primeiro alvo definido é o meia Juan Quintero, do River Plate-ARG. O camisa 10 se mostrou disposto a conversar com o Cruzmaltino.

A expectativa é de que Rodrigo Riep, agente de Quintero, venha ao Rio na próxima semana para conhecer o projeto do Vasco e da 777. No entanto, o jogador e seus representantes já foram avisados que a negociação só tem chances de ser concluída caso o clube confirme sua volta à Série A.

Atualmente, Quintero tem sido reserva na maioria dos jogos do River Plate, o que explica sua disposição para ouvir o Vasco. Em 2022, ele disputou 29 partidas, sendo apenas dez como titular. Foram cinco gols e cinco assistências.