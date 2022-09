Léo Matos lembrou que o Vasco depende apenas de seus resultados na Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/09/2022 14:29

Com apenas três vitórias nas últimas 12 partidas, o Vasco viu a distância para o Londrina, quinto colocado da Série B, cair para apenas um ponto. Diante do cenário, o Cruz-Maltino fica mais pressionado por um bom resultado em São Januário nesta sexta-feira (16) diante do lanterna Náutico. E Léo Matos admite que existe pressão pelo fato de o time não poder cometer mais erros, mas garante que a confiança no retorno à Primeira Divisão segue firme.

"Temos certeza absoluta que vamos subir o Vasco. Queríamos que fosse de uma forma mais fácil, com gordura, e as coisas sob controle. Hoje existe a pressão, mas continua em nossas mãos. São nove finais", admitiu o lateral, complementando.



"Estávamos em uma situação mais confortável, a diferença chegou a nove pontos. Mas são coisas que acontecem no futebol. Se a cobrança é grande de fora, internamente é maior ainda. Sabemos que cometemos erros. Nada vem de graça. Temos que lutar. Ninguém falou que seria fácil. Mas vamos conseguir o acesso, essa é uma certeza que temos. Reverteremos essa situação a partir de sexta. Queremos mais e sabemos que podermos dar um pouco mais", avaliou.



Com um desempenho ruim fora de casa - são sete derrotas seguidas -, Léo Matos conta com São Januário e a torcida para o Vasco deixar de lado o momento difícil na Série B. Só que, para isso, ele vê a necessidade de mostrar um bom futebol, para não aumentar ainda mais a pressão.



"A começar com apoio da nossa torcida. Ela tem sido fundamental. Mas para trazê-la para o nosso lado, temos que jogar bem. Se não vamos bem, acaba se criando um problema. É tentar sufocar nosso adversário, que já se cria uma atmosfera boa no jogo. É tentar começar o jogo com uma superioridade técnica e física. O importante é saber que temos que vencer o jogo. Só depende de nós voltar à Série A", avisou.