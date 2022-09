Conselho Deliberativo do Vasco - Joel Silva

Publicado 14/09/2022 16:39

As declarações do ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, sobre esquemas financeiros dentro do clube serviram de estopim para um grupo de conselheiros pedir explicações da diretoria. Nesta quarta-feira (14), foi protocolado na secretaria um documento assinado por 13 conselheiros dissidentes da Mais Vasco, cobrando apuração sobre as irregularidades das contas de 2019, último ano da gestão do presidente Alexandre Campello.No ofício enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e com cópia para o presidente Jorge Salgado, os conselheiros reforçam o pedido de investigação por parte do clube usando como base um parecer do Conselho Fiscal do dia 3 de setembro de 2021, que apontou:- desvios nos depósitos de FGTS por funcionários do departamento pessoal;- 63 processos trabalhistas não listados em certidões, ou seja, desconhecidos, totalizando R$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais);- contratação de profissional sem o correspondente exercício de atividade e rotina de trabalho, que se apresentava ao clube apenas nas datas e horários em que o ex presidente Alexandre Campello estava presente;Após as alegações, os conselheiros querem que o Conselho Deliberativo seja convocado para votar as contas de 2019, no qual o parecer recomenda a reprovação, e a contratação de empresa especializada para investigar fraudes e desvios de conduta ocorridos dentro do clube.