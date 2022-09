Brazil's Vasco da Gama player Paulinho (top) heads the ball over Alex Silva of Bolivia's Jorge Wilstermann during their the Libertadores Cup football match at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on February 14, 2018. / AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL - AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL

Publicado 14/09/2022

A torcida do Atlético-MG ficou animada com uma possível contratação de Paulinho, ex-Vasco e atualmente no Bayer Leverkusen, já que o atacante começou a seguir o clube mineiro e Hulk nas redes sociais. No entanto, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, já conteve a euforia atleticana.

"Se fosse para fazer qualquer negociação de aquisição, resposta está dada: impossível", disse Rodrigo Caetano, à Rádio 98.

Por outro lado, caso Paulinho rescinda com o clube alemão, o cenário pode ser diferente. Rodrigo Caetano elogiou o atacante e revelou que, se ele optar pelo fim do contrato com o Bayer, há a possibilidade do Galo apresentar um projeto que o seduza.

"Paulinho saiu do Vasco se não me engano por 20 milhões de euros. Agora, em relação a qualidade dele, e se amanhã ou depois ele optar pelo fim do contrato e tivemos a oportunidade de apresentar um projeto que o seduza, é nossa obrigação fazer isso. Em relação a qualidade é indiscutível, joga nas duas beiradas, joga por dentro e jovem. Agora, o Galo não tem condição hoje de fazer uma proposta. Pode e deve acompanhar o movimento", explicou o dirigente.

Paulinho tem vínculo com o Bayer Leverkusen até junho de 2023. Assim, poderá um pré-contrato com qualquer equipe a partir do fim deste ano. Além disso, vale destacar que a possibilidade de rescindir com o clube alemão está descartada, como ele mesmo garantiu há um mês.

"Eu permaneço! Vou cumprir meu contrato. Continuo firme e forte com Bayer Leverkusen e disposto a ajudar como sempre estive desde que cheguei", escreveu o jogador.