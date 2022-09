João Eduardo Correia - Divulgação

Publicado 14/09/2022 11:02 | Atualizado 14/09/2022 11:03

Rio - O Vasco demitiu na última semana o auxiliar técnico português João Eduardo Correia, que tinha apenas três meses de clube. O profissional chegou a São Januário na mesma época de Maurício Souza, mas perdeu espaço após a saída do treinador e vinha trabalhando com grupo de jogadores afastados. A informação é do site "GE".



João foi comunicado de seu desligamento pelo gerente de futebol Carlos Brazil na mesma semana em que Jorginho foi contratado. Curiosamente, o treinador teve uma pequena participação na contratação do português pelo Vasco. Os dois trabalharam juntos no Cuiabá e Jorginho deu boas referências ao time da Colina na época. Quando chegou, ele até tentou pedir pela permanência do auxiliar, mas a demissão já estava sacramentada.

Desde a demissão de Maurício Souza, João Eduardo Correia não trabalhou junto a Emílio Faro com o grupo principal. Como sua contratação teve o aval da 777 Partners, havia a expectativa de que ele voltasse à comissão com o novo treinador, o que não aconteceu.

Com estágio com José Mourinho, no Manchester United, e Ernesto Valverde, no Barcelona, em sua bagagem, João Eduardo Correia também treinou times de menor expressão em Portugal. O profissional deve seguir no Brasil, já que tem proposta para treinar uma equipe sub-20 de um clube grande brasileiro.