Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 12/09/2022 22:42 | Atualizado 12/09/2022 22:43

Sem poder contratar jogadores por causa do fim da janela de transferências, a 777 Partners segue montando a estrutura da diretoria executiva da Vasco SAF. O nome da vez é o de Gisele Cabrera, que vai assumir o cargo de diretora jurídica da empresa na qual o grupo norte-americano possui 70% das ações. O clube tem 30%. A informação é do 'GE' e confirmada pelo DIA.

Gisele Cabrera tem experiência no futebol, já que trabalhou no Santos por nove anos, sendo subgerente do clube de 2018 até 2020. A profissional tem formação em contratos pela Fundação Getúlio Vargas e formação em administração esportiva pelo Instituto Superior de Direito e Economia de Barcelona. Ela é procuradora-geral do STJD da Confederação Brasileira de Desportos na Neve.

A diretora jurídica é a quarta executiva a ser contratada pela Vasco SAF, que é formada pelo CEO Luiz Mello, o diretor esportivo Paulo Bracks e o diretor financeiro Lúcio Barbosa. Com o desligamento do diretor de relações públicas, Marcus Pinto, nesta segunda-feira (12), a tendência é de que o próximo profissional a ser contratada seja para ocupar esse cargo.