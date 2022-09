Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com Náutico em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com Náutico em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 12/09/2022 15:55

Rio - O Vasco informou que os ingressos para o jogo contra o Náutico, na próxima sexta-feira, em São Januário, estão esgotados. Com apenas um ponto de vantagem em relação ao Londrina, quinto colocado da tabela da Série B, o Cruz-Maltino precisará vencer para permanecer na G-4. Para isso, o time contará com o apoio de 22 mil torcedores no Caldeirão.

Os ingressos para Vasco x Náutico estão esgotados.



Vamos lotar nosso Caldeirão mais uma vez!https://t.co/J4jMBat2MR pic.twitter.com/k5IEj3fUWL — Sócio Gigante (@sociogigante) September 12, 2022

Após a derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo, o Vasco chegou ao sétimo jogo seguido fora do Rio, sem vitória. No entanto, os torcedores vascaínos contam com o bom aproveitamento de 76% em casa para apoiar o Gigante da Colina em busca da vitória sobre o Náutico.

Com 45 pontos, o Vasco beira o G-4 da Série B. Ao todo de 29 jogos na competição, o clube venceu 12, empatou nove, e perdeu oito. Dessas derrotas, quatro foram nas últimas cinco partidas.