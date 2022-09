Edimar no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 12/09/2022 18:34 | Atualizado 12/09/2022 18:37

O lateral-esquerdo Edimar, do Vasco, e sua mulher, registraram um boletim de ocorrência, nesta segunda-feira (12), por sofrerem ameaças de morte nas redes sociais. As mensagens continham imagens de armas e mencionavam as filhas do casal, afirmando que esperaria as crianças na porta da escola.



"Vou matar sua família por causa do seu marido filho da p... vou matar você e suas filhas. Esse Edimar é um inútil burro, merece morrer e você também vai junto. Vou te torturar sua p... Vou deixar ele e você verem eu estrangulando sua filha. Vou te esquartejar, sua p... Vou estar esperando suas filhas na porta da escola", escreveu o acusado.



As ameaças foram feitas por meio de vários perfis no Instagram e aconteciam desde o mês passado, mas no último domingo (11), após a derrota do Vasco para o Grêmio, foi enviado uma foto de arma e de que iria na porta da escola das filhas. Os prints das mensagens foram apresentadas no Boletim de Ocorrência, assim como a foto do acusado. O Vasco postou uma nota oficial em apoio ao jogador.



"O Vasco da Gama repudia veementemente as ameaças sofridas pelo lateral Edimar e seus familiares através das redes sociais nas últimas semanas. O clube reforça seu compromisso na luta contra todos os tipos de violência e informa que está dando todo suporte necessário ao atleta - escreveu o Vasco".