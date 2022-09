Partida entre Gremio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro B na Arena do Gremio em Porto Alegre em 11 de setembro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Partida entre Gremio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro B na Arena do Gremio em Porto Alegre em 11 de setembro de 2022. Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/09/2022 17:56

Rio - O Vasco não conseguiu um bom resultado na estreia do técnico Jorginho. Na tarde deste domingo, o Cruzmaltino foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Léo Matos abriu o placar para o time da Colina, mas Bitello e Thaciano fizeram os gols da virada dos gaúchos. Com o resultado, o Vasco pode deixar o G-4 da Série B na próxima rodada, já que permaneceu na quarta posição, com 45 pontos, apenas um a mais que o Londrina, quinto colocado.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo eletrizante em Porto Alegre. Com apenas três minutos de jogo, a zaga do Grêmio afastou cruzamento e a bola sobrou nos pés de Léo Matos, que soltou uma bomba para marcar um golaço e abrir o placar. No entanto, o Grêmio não demorou a reagir. Aos 10 minutos, Bitello arriscou de fora da área e contou com o desvio de Quintero para empatar a partida.

O gol de empate animou o Grêmio, que até então ainda não havia se encontrado na partida. O time gaúcho passou a chegar com mais perigo e conseguiu a virada aos 19, Thaciano fez boa jogada com Gabriel Teixeira e invadiu a área para marcar. O time gaúcho ainda teve chance de aumentar a vantagem com Bitello, que acertou o travessão de Thiago Rodrigues em chute de fora da área.

Apesar do baque com a virada, o Vasco não se deixou abater e conseguiu criar boas chances. As melhores oportunidades aconteceram com Nenê, que obrigou o goleiro Brenno a fazer uma defesa espetacular em chute de dentro da área e já nos acréscimos cobrou falta na trave. Apesar disso, o Cruzmaltino foi em desvantagem para o vestiário.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco, que tentava sair para o jogo, deixou muitos espaços para o Grêmio, que tinha facilidade para chegar e criou oportunidades para ampliar o placar. As melhores chances apareceram com Diego Souza, que cabeceou para fora, e Guilherme, que também errou a pontaria.

A partir da metade do segundo tempo, a postura do Grêmio mudou e o time de Renato Gaúcho passou a jogar para tentar segurar o resultado. O Vasco, apesar de ter a bola, pecava na hora de concluir as jogadas. A chance mais clara veio quando Nenê cobrou escanteio e Andrey Santos cabeceou, mas o goleiro Brenno, em tarde inspirada, fez outra grande defesa e garantiu a vitória dos gaúchos.

O próximo compromisso do Vasco pela Série B será na próxima sexta-feira, às 19h, contra o Náutico, em São Januário. A expectativa é de casa cheia mais uma vez.

GRÊMIO X VASCO

Local: Arena do Grêmio (RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

GRÊMIO: Brenno, Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Thiago Santos) e Campaz (Thaciano) (Lucas Leiva); Gabriel Teixeira, Diego Souza (Elkeson) e Guilherme (Lucas Silva). Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos (Palacios), Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Juninho), Andrey Santos, Marlon Gomes (Figueiredo) e Nenê; Alex Teixeira (Bruno Tubarão) e Raniel (Fábio Gomes). Técnico: Jorginho.

Gols: GRE: Bitello (10' do 1ºT) e Thaciano (19' do 1ºT); VAS: Léo Matos (3' do 1ºT)

Cartões amarelos: GRE: Geromel, Diogo Barbosa e Bitello; VAS: Andrey Santos, Figueiredo e Bruno Tubarão