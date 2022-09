Nenê fez um dos gols do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/09/2022 17:02

O Vasco divulgou os relacionados para a partida contra o Grêmio, que acontece às 16h deste domingo, na Arena do Grêmio. As principais novidades na lista do jogo, que marcará a estreia do técnico Jorginho, são Léo Matos, Nene e Raniel.

Vale lembrar que Léo Matos não enfrentou o Brusque, pois cumpria suspensão automática. Já Nene foi poupado daquela partida por questões físicas. Por fim, Raniel desfalcou o Vasco nos últimos três jogos por causa de um incômodo na coxa direita.

Além disso, o técnico Jorginho relacionou Erick e Juninho para o confronto. O atacante Eguinaldo está com a Seleção Brasileira sub-20 e, por isso, será desfalque.

Dessa forma, um provável Vasco tem: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nene; Marlon Gomes, Alex Teixeira e Figueiredo.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS