Rio - O meia Juninho, de 21 anos, recebeu uma sondagem do Leon, do México. O clube da América do Norte avalia a possibilidade de fazer uma proposta pelo jogador do Vasco. A transferência, no entanto, só aconteceria no fim da atual temporada.

O jovem não vem tendo muitas oportunidades na equipe do Vasco. A sua última partida aconteceu no dia 23 de julho. Ele entrou em campo na derrota para o Vila Nova, em Goiânia, pela Série B. No total, Juninho entrou em campo em 26 jogos e fez um gol em 2022.

Recentemente, a 777 Partners deixou claro que não iria negociar com facilidade nenhum jovem jogador do Vasco. No entanto, o momento de Juninho, que vem sendo pouco utilizado, pode ser um facilitador para uma liberação por parte do clube carioca.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Juninho se tornou profissional do clube carioca em 2020. O seu contrato com o clube carioca se encerrar no fim do ano que vem. Ele poderá assinar um pré-contrato a partir do meio de 2023.