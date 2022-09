Jorginho iniciou a sua terceira passagem como treinador do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/09/2022 11:51

Contratado para comandar o Vasco nas últimas 10 rodadas da Série B, Jorginho assume um time que não venceu as seis últimas partidas fora de casa e que está pressionado pela irregularidade nos últimos dois meses. Com a missão de conseguir pelo menos mais 17 pontos para garantir o acesso, o treinador precisará alcançar um desempenho parecido com o que teve pelo próprio clube na edição de 2016.

Há seis anos, Jorginho comandou o Vasco durante toda a Série B e, mesmo sem uma grande campanha, conseguiu o objetivo de terminar no G-4. O terceiro lugar na tabela foi conquistado com um aproveitamento de 57%, com 19 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Se repetir em 2022, o treinador conseguirá os 17 pontos necessários dos 30 em jogo nesta reta final.



O Vasco atual, inclusive, conta com o artilheiro e maior garçom daquele time de 2016. Nenê, que marcou 13 gols e deu nove assistências, voltará a trabalhar com Jorginho também em busca de recuperar os seus melhores momentos.



Situação na tabela

Na Série B, o Cruz-Maltino viu a vantagem no G-4 cair para quatro pontos em relação ao quinto colocado, que é o Londrina. A estreia de Jorginho será no domingo (11) contra o Grêmio, às 16h, em Porto Alegre.