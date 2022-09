Jorginho - Divulgação / Vasco

Publicado 06/09/2022 09:47 | Atualizado 06/09/2022 11:14

Rio - Jorginho está oficialmente de volta ao Vasco. O clube carioca anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do técnico. Ele irá comandar o clube carioca nas últimas dez rodadas da Série B. A sua estreia será neste fim de semana contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Ele será o quarto técnico a dirigir o clube carioca na temporada. Zé Ricardo começou o ano e comandou a equipe no Carioca, na Copa do Brasil e em parte do Brasileiro. Acabou acertando com o Shimizu S-Pulse, do Japão. Depois dele, Mauricio Souza comandou o clube por oito jogos e acabou demitido por não agradar. Por último, Emílio Faro dirigiu o Cruzmaltino interinamente.

Será a terceira passagem de Jorginho pelo clube carioca. Na primeira, o técnico dirigiu o clube carioca no segundo turno do Brasileirão de 2015 e depois na temporada seguinte inteira. Além do título do Estadual de 2016, Jorginho alcançou uma marca de 34 jogos seguidos sem perder, a maior invencibilidade de sua história do Vasco em jogos oficiais. A sua segunda passagem foi em 2018 e durou apenas dez jogos.

Jorginho, de 58 anos, também teve passagem pelo Vasco como jogador. Ex-lateral-esquerdo, ele fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Mercosul em 2000. O último clube dirigido pelo treinador foi o Atlético-GO.