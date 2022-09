Andrey Santos comemora gol pelo Vasco - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/09/2022 21:27

O Vasco anunciou na noite desta segunda-feira (5) a renovação de contrato com o volante Andrey Santos, de 18 anos. O novo vínculo terá duração até 2027, substituindo o anterior, que terminaria em agosto do ano que vem.



A negociação se arrastou por alguns meses, o que causou insegurança entre as partes, mas com a entrada efetiva da 777 Partners, o Vasco conseguiu chegar a um acordo com a principal joia da base. No novo contrato, Andrey Santos teve um aumento de salário, se tornando um dos maiores do atual elenco, podendo se ainda maior através de bônus por metas de desempenho.

O cria é Vasco, não tem jeito!



Andrey tem contrato renovado até 2027.#VascoDaGama pic.twitter.com/Gk36jfvj8I — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 5, 2022 O valor da multa rescisória para o exterior foi o maior empecilho para a renovação não acontecer nos meses anteriores, mas foi resolvido, fechando em 40 milhões de euros, como o Vasco queria anteriormente.



Na proposta apresentada para Andrey Santos ainda sob a gestão de Jorge Salgado foi oferecido um salário de R$ 80 mil, com aumento gradativo até chegar a R$ 120 mil por metas de jogos, tendo ainda R$ 150 mil de luvas no ato da assinatura. Os valores até agradaram os empresários do jogador, desde que a multa para o exterior fosse de 10 milhões de euros. Sem acordo, ficou definido que as partes negociariam novamente após a entrada da 777 Partners como acionista majoritário da Vasco SAF. O valor da multa rescisória para o exterior foi o maior empecilho para a renovação não acontecer nos meses anteriores, mas foi resolvido, fechando em 40 milhões de euros, como o Vasco queria anteriormente.Na proposta apresentada para Andrey Santos ainda sob a gestão de Jorge Salgado foi oferecido um salário de R$ 80 mil, com aumento gradativo até chegar a R$ 120 mil por metas de jogos, tendo ainda R$ 150 mil de luvas no ato da assinatura. Os valores até agradaram os empresários do jogador, desde que a multa para o exterior fosse de 10 milhões de euros. Sem acordo, ficou definido que as partes negociariam novamente após a entrada da 777 Partners como acionista majoritário da Vasco SAF.

Andrey Santos soma 28 jogos pelo profissional do Vasco, com cinco gols marcados e com apenas 18 anos é titular absoluto da equipe e um dos destaques da Série B.