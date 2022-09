Jorginho ganha reforço para a temporada - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Jorginho ganha reforço para a temporadaDelmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/09/2022 17:48 | Atualizado 05/09/2022 18:25

O Vasco está prestes a anunciar Jorginho como novo técnico. As partes acertam os últimos detalhes para oficializar o acordo que terá duração até o final da Série B. O treinador chegará com o auxiliar Joelton Urtiga, que acompanhou Jorginho nas duas passagens pelo Cruz-Maltino como preparador físico, e o analista de desempenho, Bebeto Sauthier.

Os três profissionais foram desligados do Atlético-GO, no dia 27 de agosto, após derrota no clássico com o Goiás. Jorginho já comanda o primeiro treino no CT Moacyr Barbosa nesta terça-feira (6), iniciando a sua terceira passagem pelo Vasco.

Na primeira, de 2015 até 2016, Jorginho quase livrou o Vasco do rebaixamento, levando o time até a última rodada com chances matemáticas de permanecer na Séria A. Apesar do insucesso, foi mantido no cargo e conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta no ano seguinte e conduziu a equipe ao acesso, com a 3º posição na Série B.

A segunda passagem foi em 2018 e durou pouco, apenas 10 jogos, sendo eliminado para o Bahia, na Copa do Brasil, e para a LDU, na Copa do Brasil. Ao todo foram 95 jogos comandando o Vasco à beira do campo, com 47 vitórias, 25 empates e 23 derrotas.