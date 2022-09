Vasco foi derrotado pelo Brusque - Daniel Ramalho/Vasco.com.br

Publicado 03/09/2022 18:28 | Atualizado 03/09/2022 18:45

Santa Catarina - Em duelo contra o Brusque, em Santa Catarina, o Vasco voltou a ser derrotado fora de casa pela Série B. A equipe carioca teve mais uma atuação ruim e acabou batida por 1 a 0 neste sábado. No últimos quatro jogos na competição, o Cruzmaltino foi derrotado em três oportunidades. Com o novo tropeço, a equipe carioca não conseguiu voltar ao terceiro lugar e acabou ultrapassada pelo Grêmio.

Com esse histórico negativo nos últimos jogos fora do Rio, o Vasco irá até Porto Alegre encarar o Tricolor dos Pampas, no próximo dia 11. Os gaúchos tem dois pontos a mais que os cariocas na tabela. Já o Brusque, que luta contra o rebaixamento, vai encarar o Náutico, no Recife, na próxima sexta-feira.

A partida em Brusque começou bastante amarrada. Atuando em casa, a equipe catarinense optou por não fazer uma grande pressão no Vasco. O jogo seguia com poucas emoções até que aos 20 minutos, Fernandinho recebeu dentro da área e finalizou, o zagueiro Quintero acabou tocando com a mão. Após revisão do VAR, a arbitragem sinalizou pênalti.

Na cobrança, Gabriel Taliari cobrou, o goleiro Thiago Rodrigues defendeu, mas no rebote, o próprio jogador do Brusque apareceu para marcar, colocando os donos da casa em vantagem. O gol deixou os cariocas um pouco desnorteado. Aos 30 minutos, Álvaro avançou e finalizou na entrada da área, o goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues apareceu bem para fazer bela defesa e jogar a bola para escanteio.

No fim do primeiro tempo, os donos da casa tiveram uma outra grande oportunidade. Wagner Balotelli acionou Gabriel Taliari, que tocou para Alex Sandro. O atacante dominou e finalizou por cima do gol de Thiago Rodrigues, assustando novamente o clube carioca.

O segundo tempo começou com o Vasco pressionando. Aos nove minutos, os visitantes conseguiram balançar as redes. Após cruzamento de Matheus Ribeiro, Alex Teixeira chutou de primeira, sem chances de defesa para Belliato. No entanto, o VAR acabou anulando o lance porque o jogador vascaíno acabou dominando na mão.

Em vantagem no placar, o Brusque passou a dar mais campo para o Vasco e tentar sair no contra-ataque para tentar matar o jogo. O Cruzmaltino, no entanto, tinha muitas dificuldades e não conseguia criar chances para empatar o duelo em Santa Catarina.

A melhor oportunidade criada pelo Vasco foi aos 40 minutos. Após levantamento pela esquerda, Fábio Gomes cabeceou para boa defesa de Belliato. Três minutos depois, Alex Teixeira voltou a balançar as redes, mas o lance acabou sendo anulado por impedimento. A equipe carioca tentou fazer uma pressão nos minutos finais, mas não esbarrou na dificuldade de construção das jogadas. Com isso, o Vasco voltou para o Rio de Janeiro com mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 x 0 VASCO



Local: estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Quintero, Emílio Faro e Anderson Conceição (VAS); Bruno Aguiar (BRU)

Cartões vermelhos: -

Gol: Gabriel Taliari (BRU), aos 25'/1ºT (1-0)



BRUSQUE: Belliato; Éverton Alemão, Ianson, Wallace e Alex Ruan (Angelo); Rodolfo Potiguar, Balotelli, Álvaro (Matheus Trindade) e Gabriel Taliari (Luiz Antonio); Fernandinho (Jailson) e Alex Sandro. Técnico: Gilson Kleina



VASCO: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro (Danilo Boza), Quintero (Bruno Tubarão), Anderson Conceição e Edimar (Paulo Victor); Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira, Fábio Gomes e Eguinaldo. Técnico: Emílio Faro