Nene na partida entre Vasco x Bahia pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio da Fonte Nova em 28 de agosto de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Nene na partida entre Vasco x Bahia pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio da Fonte Nova em 28 de agosto de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVGDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/09/2022 16:58

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Brusque, sábado (3), no Augusto Bauer, com algumas novidades. O meia Nenê foi poupado da partida e deu lugar a Sarrafiore, que ainda não entrou em campo após se recuperar da grave lesão no joelho esquerdo.



Outro que também não viajou para Brusque é o atacante Raniel. O artilheiro do time na temporada com 14 gols, mais uma vez ficou de fora por estar em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Vale lembrar que Léo Matos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.