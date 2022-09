Jorge Salgado finaliza a venda de 70% das ações da Vasco SAF para a 777 Partners - João Pedro Isidro/Vasco

Jorge Salgado finaliza a venda de 70% das ações da Vasco SAF para a 777 PartnersJoão Pedro Isidro/Vasco

Publicado 02/09/2022 20:28

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, celebrou o fim da negociação sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Nesta sexta-feira (2), o grupo norte-americano adquiriu 70% das ações da empresa e realizou o primeiro aporte de R$ 120 milhões , de um investimento total de R$ 700 milhões. Nas redes sociais, o dirigente se dirigiu aos torcedores e afirmou que se trata da maio transação feita no futebol brasileiro.

"O momento é de disruptura com o passado. Reafirmando o pioneirismo de nosso clube, realizamos a maior transação da história do futebol brasileiro, colocando o futebol do Vasco num ambiente totalmente profissional", afirmou Salgado, que completou.

"Equacionamos a dramática questão do endividamento e o futebol terá a capacidade de investimento para recolocar nossa equipe como protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. A toda diretoria, que trabalhou incansavelmente, a todos os funcionários, os meus agradecimentos".

A negociação começou em dezembro do ano passado, com a aproximação entre o Vasco e a 777 Partners. Em 21 de fevereiro, as partes assinaram um memorando de entendimento, que serviu como base para o contrato firmado e aprovado pelos sócios, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 7 de agosto.