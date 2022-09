Cláudio Castro com os executivos da 777 Partners e dirigentes do Vasco - Divulgação

Cláudio Castro com os executivos da 777 Partners e dirigentes do VascoDivulgação

Publicado 01/09/2022 18:26 | Atualizado 01/09/2022 18:26

No último compromisso no Rio de Janeiro, o sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander, esteve reunido com o Governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara. Em pauta a licitação do Maracanã, estádio que o Vasco faz questão de jogar com mais frequência a partir de 2023, e investimentos nos CTs Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e Base Forte, em Duque de Caxias, tanto que o ex-prefeito da cidade, Washington Reis, esteve presente na reunião.

Além do político, acompanharam Josh Wander os executivos da 777 Partners, Juan Arciniegas e Nicolás Maya, o CEO da Vasco SAF, Luiz Mello, além do presidente do clube, Jorge Salgado e o 1º e 2º vices-presidentes Carlos Osório e Roberto Duque Estrada.

Josh Wander deixa o Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. Já o restante dos executivos da 777 Partners, inclusive Don Dransfield, CEO da 777 Football Group e que não esteve no Palácio Guanabara, vão embora apenas na sexta-feira (2).